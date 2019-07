Condividi | Red 7:13 I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese, al termine di mirate indagini scaturite dalla querela di un operaio ogliastrino, hanno denunciato per il reato di truffa alla Procura della Repubblica di Lanusei due persone Vendite online: doppia denuncia



SANTA MARIA NAVARRESE - I Carabinieri della Stazione di Santa Maria Navarrese, al termine di mirate indagini scaturite dalla querela di un operaio ogliastrino, hanno denunciato per il reato di truffa alla Procura della Repubblica di Lanusei due persone. La truffa riguardava un trattore marca “Goldoni”, in vendita alla cifra vantaggiosa di 1.500euro.



A rimanere truffato è stato un agricoltore residente nella frazione di Baunei. Classico il modus operandi dei truffatori: un annuncio pubblicato su un noto social network con il pagamento da effettuare tramite ricarica su una carta prepagata.



