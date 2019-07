Condividi | Red 15:02 A quasi tre settimane dall´allarme lanciato dal presidente del Comitato di borgata di Maristella Tonina Desogos, il Settore comunale alle Manutenzioni ha affrontato il problema, avviando i lavori di rimozione delle fronde secche lungo le strade per le Bombarde ed il Lazzaretto Lavori in borgata: il Comitato plaude



ALGHERO - Iniziati i lavori di rimozione delle fronde secche lungo le strade per Bombarde/Lazzaretto. A renderlo noto è il presidente del Comitato di borgata di Maristella Tonina Desogos, che quasi tre settimane fa aveva lanciato l'allarme



Allarme che ha portato i risultati auspicati e Desogos non si tira indietro: «il Comitato di borgata di Maristella, che nella sua attività non disdegna le critiche agli amministratori in caso di carenze, disagi e problematiche, allo stesso tempo sa apprezzare quando le situazioni di criticità vengono prontamente risolte. Pertanto, un plauso all’assessore comunale alle Manutenzioni avvocato Antonello Peru per aver prontamente risolto il problema, questa volta possiamo dire “detto e fatto”».



