Condividi | Red 22:29 Lo ha annunciato l´assessore regionale della Difesa dell´ambiente, durante il colloquio con il sindaco Gianluigi Farris e l´intera Amministrazione comunale, prima di effettuare un sopralluogo nelle aree interessate dall’incendio delle ultime ore Incendio Siniscola: per Lampis è emergenza



SINISCOLA - «Ho incontrato una comunità che chiede alla politica regionale di non essere abbandonata. Perciò, d’intesa col presidente Solinas, chiederemo al Governo nazionale il riconoscimento dello “stato di emergenza”, auspicando ampia condivisione e sostegno da parte della politica regionale e nazionale».



Lo ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, a Siniscola, durante il colloquio con il sindaco Gianluigi Farris e l'intera Amministrazione comunale, prima di effettuare un sopralluogo nelle aree interessate dall’incendio. «Circa 600ettari andati in fumo, danni alle infrastrutture tecnologiche e aziende agricole fortemente danneggiate, senza pecore, foraggio e stalle», ha evidenziato Lampis.



«Bisogna lavorare anche sui piani comunali di protezione civile e sui sistemi di evacuazione degli animali dislocati nell’agro. Infatti, ogni animale che muore in Sardegna per gli incendi è una famiglia che rischia di non avere più il pane per la propria tavola. Non possiamo accettarlo», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.



Nella foto: un momento dell'incontro Commenti SINISCOLA - «Ho incontrato una comunità che chiede alla politica regionale di non essere abbandonata. Perciò, d’intesa col presidente Solinas, chiederemo al Governo nazionale il riconoscimento dello “stato di emergenza”, auspicando ampia condivisione e sostegno da parte della politica regionale e nazionale».Lo ha detto l'assessore regionale della Difesa dell'ambiente Gianni Lampis, a Siniscola, durante il colloquio con il sindaco Gianluigi Farris e l'intera Amministrazione comunale, prima di effettuare un sopralluogo nelle aree interessate dall’incendio. «Circa 600ettari andati in fumo, danni alle infrastrutture tecnologiche e aziende agricole fortemente danneggiate, senza pecore, foraggio e stalle», ha evidenziato Lampis.«Bisogna lavorare anche sui piani comunali di protezione civile e sui sistemi di evacuazione degli animali dislocati nell’agro. Infatti, ogni animale che muore in Sardegna per gli incendi è una famiglia che rischia di non avere più il pane per la propria tavola. Non possiamo accettarlo», ha concluso l'esponente della Giunta Solinas.Nella foto: un momento dell'incontro