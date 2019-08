Condividi | Red 9:17 «Un provvedimento che contiene una grande rivoluzione», ha dichiarato la parlamentare algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana, dopo l´approvazione in Commissione Ambiente Salvamare: approvato il testo base



ALGHERO - «Abbiamo approvato in Commissione Ambiente alla Camera il testo base della legge Salvamare, un provvedimento che contiene una grande rivoluzione». A comunicarlo è la deputata algherese Paola Deiana, che annuncia «La lotta alla plastica è cominciata».



Relatrice in Commissione, la parlamentare del Movimento 5 stelle ringrazia tutti i colleghi e si dice soddisfatta del lavoro svolto, che ha portato all’approvazione del testo base: «Il nostro mare è un bene prezioso e va tutelato adottando strategie, progetti e iniziative contro l’inquinamento marino da plastica». Il disegno di legge Salvamare ha al suo interno nuove norme, che hanno come obiettivo quello di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino e di agevolare e promuovere “l'economia circolare”.



La novità più importante riguarda i pescatori, che potranno portare a terra i rifiuti accidentalmente finiti nelle reti (azione fino ad ora proibita dalla legge) e lasciarla nelle isole ecologiche. Infatti, nei porti verranno allestiti appositi punti di raccolta, la gestione ed il costo dei quali non graveranno sugli operatori ittici, ma verranno pagati attraverso la normale tassa sui rifiuti. Ai pescatori che conferiranno i rifiuti pescati, accidentalmente o volontariamente, verrà riconosciuta una certificazione ambientale che attesta l'impegno per il rispetto del mare e la pesca sostenibile. «Essere responsabili significa salvare il nostro mare e tutelare la nostra salute e quelle delle future generazioni», conclude Deiana.



