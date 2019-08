Condividi | Cor 11:55 Mal si conciliano le posizioni tra il neo consigliere comunale Christian Mulas, l´assessore di riferimento Marco Di Gangi, col gruppo storico, totalmente in disparte FdI, volano gli stracci ad Alghero



ALGHERO - Nuovo fronte di tensione in Maggioranza ad Alghero. Alle diatribe mai sanate della Lega, col Psd'Az sempre più ai ferri corti, s'inserisce la guerra tutta interna ai Fratelli d'Italia algheresi a creare nuovi ed imprevedibili scossoni. Che sia semplicemente un regolamento di conti o un vero e proprio cambio di guarda, sarà il tempo a dirlo.



Quel che pare certa è la frattura tra il gruppo storico composto dal coordinatore Ennio Ballarini, Adriano Grossi e Lelle Simula, e i nuovi innesti, oggi sempre più influenti. Si tratta del consigliere comunale Christian Mulas e l'assessore di riferimento, Marco Di Gangi.



Proprio l'asse tra i due avrebbe spiazzato il gruppo storico di estrema destra, mal conciliando posizioni e indicazioni. L'ultimo strappo in ordine di tempo sarebbe riconducibile all'indicazione del nuovo presidente del collegio dei Revisori, Gianluca Lai , inserito in terna proprio da Mulas ma votato a grande maggioranza dall'Aula (21 i voti del Consiglio su 25).