Non si ferma il fuoco nell´Isola

CAGLIARI – Oggi (sabato), si sono registrati ventisette incendi in Sardegna. Di questi, otto hanno richiesto l’intervento degli elicotteri del Corpo forestale regionale, nelle campagne di Talana, Narcao, Paulilatino, Perdaxius, Villasor, Gesturi, Torpè e Bono.



Il primo rogo si è sviluppato nell'agro di Talana, in località Sant'Efisio, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di San Cosimo. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Tortolì, coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva e dal personale Forestas del cantiere di S’Aspruagioro e Simbrancamentu. Il secondo incendio è divampato nelle campagne di Narcao, in località Punta Coremò, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Siliqua e di Carbonia, coadiuvate dal personale elitrasportato del Cfva e dal personale Forestas del cantiere di Sa Marchesa ed i volontari della Protezione Civile del Gev Villamassargia e Terraseo di Narcao.



Il terzo rogo si è registrato in località Funtana Maiore, nelle campagne di Paulilatino, dove è intervenuto un elicottero leggero ed il Super Puma della Forestale, entrambi provenienti dalla base elicotteri di Fenosu. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Ghilarza, coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva, dal Gauf, dal personale Forestas di Paulilatino e di Abbasanta, dai Barracelli di Paulilatino e di Abbasanta. L’incendio ha interessato 5ettari di pascolo cespugliato. Il quarto incendio si è sviluppato nell'agro di Perdaxius, in località Sitzia, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Marganai. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale della Stazione di Carbonia coadiuvata dal personale elitrasportato del Cfva e dal personale Forestas del cantiere di Sa Marchesa di Nuxis ed i volontari della Protezione civile di Terraso Narcao.



Il quinto rogo è divampato nelle campagne di Villasor, in località Pixina Marzellu, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Pula. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal Gauf del Corpo forestale coadiuvato dal personale elitrasportato del Cfva, dal personale Forestas di Monastir e dai volontari della Protezione civile di San Sperate Nova Orsa e l’Aquila Assemini. Il sesto incendio si è registrato in località R.Carropus, nelle campagne di Gesturi, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Sorgono. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale del Corpo forestale di Barumini coadiuvato dal personale elitrasportato e dal Gauf del Cfva, dal personale Forestas di Barumini e dai Barracelli di Tuili.



Il settimo rogo si è sviluppato nell'ago di Torpè, in località Cuili di Oschiri, dove è intervenuto un elicottero regionale della Forestale proveniente dalla base elicotteri di Farcana. L'ottavo incendio è divampato nelle campane di Bono, in località Murai, dove è intervenuto un elicottero regionale del Corpo forestale proveniente dalla base elicotteri di Anela.