Giovedì sera, saranno i protagonisti di una nuova anteprima del festival "Dall´altra parte del mare". Nello spazio all´aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, partendo dai loro ultimi libri, converseranno di due tra i momenti più difficili e controversi della storia d´Italia Libri: Pasquale Chessa e Fabio Isman ad Alghero



ALGHERO - Giovedì 8 agosto Pasquale Chessa e Fabio Isman saranno i protagonisti di una nuova anteprima del festival “Dall'altra parte del mare”. Alle 21.30, nello spazio all'aperto della Libreria Cyrano, in Via Vittorio Emanuele 11, ad Alghero, partendo dai loro ultimi libri, “1938. L'Italia razzista” (Isman, Il mulino) ed “Il romanzo di Benito: La vera storia dei falsi Mussolini” (Chessa, Utet), converseranno di due tra i momenti più difficili e controversi della storia d'Italia.



Fabio Isman e Pasquale Chessa sono due giornalisti che si sono più volte confrontati con il mondo dei libri. Isman è stato per molti anni inviato del “Messaggero”. Con il Mulino ha pubblicato “Andare per le città ideali” (2016) e “L’Italia dell’arte venduta” (2017).



Chessa ha cominciato con i programmi culturali di RadioRai, poi con la sezione cultura dell’“Espresso”, ha diretto la cultura dell’“Europeo” ed è stato vicedirettore di “Epoca” e di “Panorama”. Ha scritto “Rosso e nero, libro intervista con Renzo De Felice” (Baldini & Castoldi, 1995), “Guerra civile 1943-1945-1948. Una storia fotografica” (Mondadori, 2005), “Italiani sono sempre gli altri” (con Francesco Cossiga, Mondadori, 2007), “Dux. Benito Mussolini. Una biografia per immagini” (Mondadori, 2008), “L’ultima lettera di Benito” (con Barbara Raggi, Mondadori, 2010) e “L’ultimo comunista. La presa del potere di Giorgio Napolitano” (Chiarelettere, 2013). Vive fra Roma, Parigi ed Alghero, dove è nato.



