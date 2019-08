Condividi | S.O. 10:54 Dopo il pasticcio della scorsa settimana, col Documento Unico di programmazione ritirato dall´Aula e le critiche piovute dai banchi dell´opposizione, la Maggioranza di Alghero riporta in approvazione l´atto Dup, il Consiglio ci riprova il 12 agosto



ALGHERO - Consiglio Ferragostano ad Alghero. Il presidente Lelle Salvatore ha infatti convocato l'aula di Via Columbano per la giornata di lunedì 12 agosto (ore 17.30). All'ordine del giorno il Dup.



Dopo



Con l'approvazione dello stato di attuazione dei programmi per il 2019, come disposto dall'art. 170 del D.Lgs 167/2000, si scongiura anche il Commissariamento dell'Ente. All'ordine del giorno della seduta anche la nomina della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.



GUARDA IL CONSIGLIO COMUNALE Commenti ALGHERO - Consiglio Ferragostano ad Alghero. Il presidente Lelle Salvatore ha infatti convocato l'aula di Via Columbano per la giornata di lunedì 12 agosto (ore 17.30). All'ordine del giorno ilDopo il pasticcio della scorsa settimana , col Documento Unico di Programmazione ritirato dall'Aula e le critiche piovute dai banchi dell'Opposizione, la Maggioranza riporta in approvazione l'atto che per legge sarebbe dovuto essere licenziato entro il 31 luglio.Con l'approvazione dello stato di attuazione dei programmi per il 2019, come disposto dall'art. 170 del D.Lgs 167/2000, si scongiura anche il Commissariamento dell'Ente. All'ordine del giorno della seduta anche la nomina della commissione per la formazione degli elenchi comunali dei giudici popolari.