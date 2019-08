Condividi | A.S. 11:35 Pugno duro ad Alghero dell´Amministrazione comunale. Ordinanza di chiusura per tre giorni anche per il bar in via Don Minzoni. «Musica meccanica all´esterno del locale in contrasto con le disposizioni del 2013» Guerra al karaoke: chiuso l´Alguer Caffé



ALGHERO - Nuova ordinanza ad Alghero a firma del competente settore. «Intrattenimento musicale (Karaoke), con diffusione di musica meccanica all’esterno del locale, in contrasto con quanto consentito dalle Ordinanze Sindacali n.21 del 01 luglio 2013 e n° 22 del 31 luglio 2013».



Per questo motivo in seguito al verbale di accertamento degli agenti della Polizia locale, notificato lo scorso 24 luglio ai titolari, il competente dirigente sospende l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dell'Alguer Caffè di via Don Minzoni. La chiusura è per tre giorni (dalla prima domenica successiva alla data di notifica del provvedimento).



Analogo provvedimento aveva riguardato negli scorsi giorni anche lo storico Chez Michel di Piazza Sulis. Anche in quel caso gli agenti avevano accertato l'emissione della musica all'esterno del locale, senza la prescritta autorizzazione (così è riportato della determina dirigenziale).