Condividi | A.S. 12:00 C´è il provvedimento di sospensione per tre giorni dell´attività, ma non la chiusura: «siamo in regola, il locale ha tutti i permessi», precisa il titolare dello storico bar di Alghero Chez Michel si ribella: tutto in regola



ALGHERO - E' giallo sulla notifica del provvedimento nr.330 del 31 luglio 2019 con il quale Chez Michel di Alghero.



All'origine di tutto, è scritto nel provvedimento, «la musica dal vivo senza la prescritta autorizzazione», così come accertato dal corpo di Polizia locale il 2 giugno e trasmesso al dirigente soltanto il 26 luglio. Chiusura effettivamente mai avvenuta, come confermato dal titolare della storica attività che si affaccia sulla piazzetta algherese.



«Siamo in regola, il locale ha tutti i permessi, Dua, Siae, rilevazioni fonometriche», precisa il titolare dello Chez Michel lounge bar. Secondo quanto riferito dallo stesso, infatti, all'origine di tutto non ci sarebbe «una questione autorizzativa», bensì un semplice problema di «interpretazione della normativa di riferimento». Commenti ALGHERO - E' giallo sulla notifica del provvedimentodel 31 luglio 2019 con il quale l'Amministrazione dispone per tre giorni la sospensione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande per lodi Alghero.All'origine di tutto, è scritto nel provvedimento, «la musica dal vivo senza la prescritta autorizzazione», così come accertato dal corpo di Polizia locale il 2 giugno e trasmesso al dirigente soltanto il 26 luglio. Chiusura effettivamente mai avvenuta, come confermato dal titolare della storica attività che si affaccia sulla piazzetta algherese.«Siamo in regola, il locale ha tutti i permessi, Dua, Siae, rilevazioni fonometriche», precisa il titolare dello. Secondo quanto riferito dallo stesso, infatti, all'origine di tutto non ci sarebbe «una questione autorizzativa», bensì un semplice problema di «interpretazione della normativa di riferimento».