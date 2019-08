Accusata di peculato: le sequestrano i beni

5/8/2019 Guardia costiera: controlli a Golfo Aranci Diversi gli interventi effettuati dalla motovedetta Cp709 per verificare il rispetto dei limiti di navigazione per le unità da diporto, con controlli nell’area del Parco dell’Arcipelago de La Maddalena per far rispettare le zone a particolare tutela, con elevazione di sanzioni amministrative