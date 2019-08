Condividi | Red 9:40 Via libera definitivo della Giunta comunale di Alghero ai lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo civico di Via Columbano. Nel progetto definitivo, l´abbattimento delle barriere architettoniche. Sullo stesso immobile il finanziamento regionale Casa comunale accessibile a tutti

ALGHERO – La Casa comunale di Alghero accessibile a tutti. Via libera definitivo della Giunta di Alghero guidata dal sindaco Mario Conoci ai lavori di restauro e recupero funzionale del Palazzo civico di Via Columbano. Delibera proposta dal servizio Settore II, Sviluppo del territorio. Nel progetto definitivo approvato all'unanimità dei presenti, è previsto l'abbattimento completo delle barriere architettoniche ed il complessivo recupero del prestigioso immobile.



L'iter col preliminare prende avvio nel 2015. Si tratta di un lavoro importante, con una dotazione di 609.370,82euro. Di questo, 600mila provengono dai Fondi Jessica e saranno integrati con fondi di bilancio. L'intervento, con tutta probabilità, sarà integrato col finanziamento recentemente accordato dall´assessorato alla Programmazione della Regione Sardegna di 486.738,40 euro per la realizzazione della



L'importo del lavoro a base d'asta, per il quale nelle prossime settimane sarà pubblicato il realtivo bando pubblico per l'esecuzione dell'intervento, è di 434mila euro, ai quali si aggiungono 15.500euro di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, che portano la base di gara ad un totale di 449.500euro. A questi vanno aggiunte anche le somme a disposizione della Pubblica amministrazione (159.870,82euro).