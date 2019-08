Condividi | S.O. 10:04 Tutto pronto per lo spettacolo pirotecnico più atteso dell´anno. La struttura portante della rappresentazione pirotecnica sarà realizzata dalla ditta “Piano Egidio” Ferragosto, fuochi in Riviera del corallo



ALGHERO - L'appuntamento con la tradizione algherese è per la giornata di giovedì 15 agosto. Lo spettacolo, organizzato dall’Amministrazione Comunale e dalla Fondazione Alghero – Musei Eventi Turismo Arte, è previsto per le ore 22.00 presso l’Area Portuale.



Un appuntamento molto atteso quello dello spettacolo pirotecnico della notte di Ferragosto, un gioco di luci e colori sul mare che celebra Alghero e la sua storia. Un evento che da sempre richiama in città migliaia di partecipanti, dai più grandi ai più piccoli tutti con il naso all’insù per ammirare il gioco di luci e colori che si riunirà in cielo illuminando il porto e la città.



