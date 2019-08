Condividi | Red 22:01 Oggi, su tutto il territorio regionale si sono sviluppati venticinque incendi. Di questi, cinque hanno necessitato dell´intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Nughedu San Nicolò, Arzachena, Budoni, Silanus ed Ottana Incendi: anche oggi, soccorsi al lavoro



CAGLIARI – Oggi (giovedì), su tutto il territorio regionale si sono sviluppati venticinque incendi. Di questi, cinque hanno necessitato dell'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Nughedu San Nicolò, Arzachena, Budoni, Silanus ed Ottana. Dalle 10, a Nughedu San Nicolò, in località Tonnoro, la Forestale ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio nel quale ha disposto l'intervento di due elicotteri provenienti da Alà dei sardi e di Anela. Fine dell'attività aerea alle 12.50.



Dalle 13.30, in località Stazzi Sarraiola, ad Arzachena, il Corpo forestale della Stazione di Olbia ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio,nel quale ha disposto l'intervento dell'elicottero della base di Limbara. L'area cespugliata interessata dalle fiamme è risultata inferiore ad un ettaro. Sul posto, oltre alla pattuglia del Cfva, sono intervenute le squadre di Forestas, dei volontari, dei Barracelli e dei Vigili del fuoco. La tempestività dell'intervento ha garantito che le operazioni terminassero in tempi brevi. Eli Limbara ha lasciato la zona dell'incendio alle 14.10. Alle 13.25, a Budoni, in località Maiorca, la Forestale di Siniscola ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio di un'area incolta, nel quale ha disposto l'intervento del suo elicottero della base di Alà dei sardi. L'attività Aib dell'elicottero è terminata alle 14. La superficie bruciata è stata stimata in circa un ettaro.



Attorno alle 16, in località Codes, a Silanus, il Corpo forestale della pattuglia di Bolotana ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio nel quale ha disposto l'intervento di due elicotteri leggeri provenienti da Anela, Farcana e quello pesante dalla Base di Fenosu. Alle 18.15, l'ultimo mezzo areo ha lasciato la zona. Le fiamme hanno interessato un'area limitrofa a quella già colpita durante l'incendio di Dualchi di martedì e mercoledì. Sul posto, hanno operato due squadre di Forestas ed i volontari a supporto della pattuglia della Forestale che ha gestito le operazioni di spegnimento. Attorno alle 17, ad Ottana, in località Garula, il Corpo forestale ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio, nel quale ha disposto l'intervento di tre elicotteri leggeri provenienti da Anela, Farcana e Sorgono, ed il Biturbina Super Puma da Fenosu. Dopo l'analisi dell'evoluzione dell'incendio, il Dos della pattuglia forestale, giunta tempestivamente sul posto, ha disposto che venisse avviata la procedura per l'invio immediato del Canadair. Il Centro operativo aereo unificato da Roma ha assegnato al Cfva il Canadair Can18. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Bolotana. Numerose le squadre dell'apparato regionale antincendi sopraggiunte sul posto. CAGLIARI – Oggi (giovedì), su tutto il territorio regionale si sono sviluppati venticinque incendi. Di questi, cinque hanno necessitato dell'intervento dei mezzi aerei del Corpo forestale, nelle campagne di Nughedu San Nicolò, Arzachena, Budoni, Silanus ed Ottana. Dalle 10, a Nughedu San Nicolò, in località Tonnoro, la Forestale ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio nel quale ha disposto l'intervento di due elicotteri provenienti da Alà dei sardi e di Anela. Fine dell'attività aerea alle 12.50.Dalle 13.30, in località Stazzi Sarraiola, ad Arzachena, il Corpo forestale della Stazione di Olbia ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio,nel quale ha disposto l'intervento dell'elicottero della base di Limbara. L'area cespugliata interessata dalle fiamme è risultata inferiore ad un ettaro. Sul posto, oltre alla pattuglia del Cfva, sono intervenute le squadre di Forestas, dei volontari, dei Barracelli e dei Vigili del fuoco. La tempestività dell'intervento ha garantito che le operazioni terminassero in tempi brevi. Eli Limbara ha lasciato la zona dell'incendio alle 14.10. Alle 13.25, a Budoni, in località Maiorca, la Forestale di Siniscola ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio di un'area incolta, nel quale ha disposto l'intervento del suo elicottero della base di Alà dei sardi. L'attività Aib dell'elicottero è terminata alle 14. La superficie bruciata è stata stimata in circa un ettaro.Attorno alle 16, in località Codes, a Silanus, il Corpo forestale della pattuglia di Bolotana ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio nel quale ha disposto l'intervento di due elicotteri leggeri provenienti da Anela, Farcana e quello pesante dalla Base di Fenosu. Alle 18.15, l'ultimo mezzo areo ha lasciato la zona. Le fiamme hanno interessato un'area limitrofa a quella già colpita durante l'incendio di Dualchi di martedì e mercoledì. Sul posto, hanno operato due squadre di Forestas ed i volontari a supporto della pattuglia della Forestale che ha gestito le operazioni di spegnimento. Attorno alle 17, ad Ottana, in località Garula, il Corpo forestale ha coordinato le operazioni di spegnimento dell'incendio, nel quale ha disposto l'intervento di tre elicotteri leggeri provenienti da Anela, Farcana e Sorgono, ed il Biturbina Super Puma da Fenosu. Dopo l'analisi dell'evoluzione dell'incendio, il Dos della pattuglia forestale, giunta tempestivamente sul posto, ha disposto che venisse avviata la procedura per l'invio immediato del Canadair. Il Centro operativo aereo unificato da Roma ha assegnato al Cfva il Canadair Can18. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Forestale della Stazione di Bolotana. Numerose le squadre dell'apparato regionale antincendi sopraggiunte sul posto.