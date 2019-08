Colpo da 100mila euro all´Eurospin

18:29 Lotta agli incivili: sanzioni per abbandono di rifiuti Sanzioni in vista per i maleducati che sono stati ripresi dalle telecamere, che documentano le cattive abitudini di chi, ad Alghero, non usa le oasi ecologiche come dovrebbero essere usate, cioè come valvola di sfogo per eventuali conferimenti extra causati dall’impossibilità di rispettare il calendario del porta a porta