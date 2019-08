Condividi | Red 12:17 «Il Ferragosto castellanese è stato uno degli eventi più importanti di quest’estate - sottolinea l´assessore comunale Valeria Sini - si è riusciti ad ottenere un grandissimo successo di pubblico e gradimento, con una spesa molto contenuta, rispetto agli anni precedenti» Ferragosto 2019: un successo per Castelsardo



CASTELSARDO - Migliaia di persone hanno invaso Castelsardo fin dalla mattinata della giornata di Ferragosto, per ballare nella piazza nuova, trasformata in una gigantesca discoteca fin dalla 22 con la Musica dalla Giostra e Dj resident. A mezzanotte, dalle terrazze del Castello dei Doria, gli immancabili e spettacolari fuochi d'artificio, proposti dalla ditta Oliva di Pabillonis, hanno disegnato il cielo stellato con luci e colori.



A seguire, lo spettacolo dei famosi dj radiofonici in tour: Marco Comollo di Radio 105, Spyne dello Zoo di 105 e Matt Jo, hanno animato la serata con musica, luci e suoni e fatto ballare giovani e meno giovani fino a tarda notte. Il programma, approntato dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con l'associazione turistica Proloco, è andato al di sopra delle più rosee aspettative. La nuova formula musicale, il richiamo di tanti giovani e l’emissione di apposita ordinanza per i locali pubblici, che ha consentito di poter svolgere attività di intrattenimento, anche con musica dal vivo all’esterno dei locali fino alle 3, ha fatto sì che il pubblico non abbandonasse la piazza e la città subito dopo i fuochi, ma che rimanesse a festeggiare fino all’alba.



