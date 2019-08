Condividi | Red 21:07 Il Comune di Sassari ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale il bando per l’assegnazione di un contributo regionale integrativo per il pagamento dei canoni di locazione. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le 13 di venerdì 20 settembre Sassari: via ai contributi canoni locazione



SASSARI – Il Comune di Sassari ha pubblicato sul proprio sito internet istituzionale il bando per l'assegnazione di un contributo regionale integrativo per il pagamento dei canoni di locazione. La modulistica si trova nello stesso sito o al Servizio Politiche della casa, in Via Coppino 18; all'Urp, in Corso Angioy 15, e nelle sedi di Sicet, Sunia ed Uniat. La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le 13 di venerdì 20 settembre.