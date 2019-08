Condividi | Red 23:09 L´antico borgo di Desulo, circondato da boschi che si trasformano ad ogni stagione e che regala da sempre degli scorci immutati nel tempo, quest´anno ospiterà il primo festival teatrale, da lunedì 19 a domenica 25 agosto Teatri della montagna a Desulo



DESULO - L'antico borgo di Desulo, a quasi 900metri d'altezza, ricco di fascino della natura e di tradizioni secolari, circondato da boschi che si trasformano ad ogni stagione e che regala da sempre degli scorci immutati nel tempo, quest'anno ospiterà il primo festival “Teatri della montagna”, da lunedì 19 a domenica 25 agosto. L'iniziativa, patrocinata dal Comune di Desulo e dalla Comunità montana del Gennargentu-Mandrolisai ed organizzata dalla compagnia teatrale Artisti fuori posto, porterà nel borgo diverse iniziative tra spettacoli e laboratori gratuiti.



Apriranno il festival i percorsi di formazione dedicati ai più piccoli, come “Palco giochi”, laboratorio di teatro per i bambini fino ai dieci anni d'età condotto da Piero Murenu e Sergio Cugusi, e “Cinelab”, percorso di cinema dedicato agli adolescenti che si cimenteranno con la macchina da presa. Spazio anche agli adulti con “Play T”, workshop di teatro dove i partecipanti si cimenteranno in divertenti improvvisazioni.



Da venerdì 23, sarà il turno degli spettacoli teatrali, che andranno in scena in Piazza Sant'Antonio. Alle 21, sul palco gli attori Alessandro Pani e Filippo Salaris, con lo spettacolo di cabaret “Hard on-guida galattica per rimorchiare”. Sabato 24, sempre alle 21, saranno invece ospiti Francesca Saba e Matteo Sau, con il loro spettacolo dedicato alle donne “Senza zucchero”. Chiuderanno il festival, domenica 25, alle 19, gli attori Ivano Cugia, Andrea Gandini ed Eliana Carrus, con lo spettacolo per ragazzi “Alla ricerca dei nuragici”, della compagnia Origamundi.



