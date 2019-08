Condividi | Red 17:02 Con il risultato di 2-0, i sassaresi di mister Mariotti superano gli smeraldini in una gara bloccata nella prima fase, ma che, con il passare dei minuti, ha fatto vedere buone trame e giocate interessanti da parte dei padroni di casa Coppa Italia: Torres all´inglese sull´Arzachena



SASSARI - Esordio con vittoria per la Torres nel turno preliminare di Coppa Italia contro l’Arzachena. Con il risultato di 2-0, i sassaresi di mister Mariotti superano gli smeraldini in una gara bloccata nella prima fase, ma che, con il passare dei minuti, ha fatto vedere buone trame e giocate interessanti da parte dei padroni di casa. Domenica 25 agosto, alle 16, primo turno di Coppa Italia, ancora al “Vanni Sanna”, per il derby contro il Latte Dolce, prossimi avversari anche nella prima di campionato.



PRIMO TEMPO. Al 2', primo angolo per gli ospiti: Petronelli manda alto di testa. Con il passare dei minuti. la Torres conquista campo ed inizia ad imporre il gioco. Al quarto d'ora, il vantaggio locale: punizione di Demartis, che dalla sua mattonella non sbaglia trovando una parabola impossibile per Ruzittu, con la sfera che colpisce la parte bassa della traversa e si insacca dall’altra parte lasciando, immobile il portiere gallurese. Al 25', su cross di Russu, in area ci prova Cruz che, ostacolato, di testa manda a lato. L’Arzachena prova ad agire di rimessa e con continui cambi di fronte per tentare di bucare la difesa rossoblù. Al 28', riceve in area Danilo Ruzzittu, ma l’attaccante, contrastato, calcia debolmente e para a terra Colombo. Al 34,' contropiede di Russu. che arriva sul fondo e mette al centro. ma nessuno arriva. Sugli sviluppi, Demartis calcia di prima intenzione, con palla deviata in angolo.



SECONDO TEMPO. L’Arzachena torna in campo con Menichelli per Petronelli e Rossi per Pozzebòn. Gli ospiti guadagnano molti angoli (saranno sette alla fine), puntando sulle palle inattive. Al 56', bella azione di prima, con Cruz che riceve in area, si gira e conclude alto. Cambio torresino al 63', con Virdis e Pisanu per Cruz e Ruiu. Cinque minuti dopo, Milani rileva Sartor. Ad un quarto d'ora dalla fine, Bilea se ne va in profondità e libera sulla sinistra Milani, che salta Ruzittu e viene messo giù. Dal dischetto, il laziale non sbaglia: 2-0. Al minuto 80, spazio anche per il 2001 Samuele Pinna (che sostituisce Demartis) e Vagge (per un altro 2001, il portiere Colombo). Nell’ultimo minuto di gara, Milani vola via e Sirigu lo atterra senza troppi fronzoli: rosso diretto per lui ed Arzachena in dieci.



TORRES-ARZACHENA 2-0:

TORRES: Colombo (35'st Vagge), Bilea, Ruiu (18'st Pisanu), Masala, Guarino, Congiu, Demartis (35'st S.Pinna), Bianco, Cruz (18'st Virdis), Sartor (23'st Milani), Russu. Allenatore Marco Mariotti.

ARZACHENA: Ruzittu, Peana, Santinoni, Steri, Sirigu, Marinari, Menon (30'st Onofri), Mannoni, Ruzzittu, Pozzebon (1’st Rossi, 42’st Lolli), Petronelli (1’st Menichelli, 42'st Patta). Allenatore Mauro Giorico.

ARBITRO: Federico Cosseddu di Nuoro.

RETI: 15' Demartis, 32'st Milani (rig).



