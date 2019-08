Condividi | A.S. 17:32 Tra gli ammessi molti professionisti che già in passato hanno ricoperto analogo incarico nel comune di Alghero. Nominata anche la commissione esaminatrice, la presiede il dirigente Pietro Nurra Dirigenti tecnici: 22 domande ad Alghero



ALGHERO - Sono 22 gli aspiranti dirigenti di area tecnica del Comune di Alghero. In tanti hanno infatti partecipato all'avviso di reclutamento per il conferimento di 2 incarichi dirigenziali a tempo determinato (ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000), vincolato al mandato sindacale.



Tra questi un ammesso con riserva, oltre a due pretendenti esclusi per carenza di titoli. Tra gli ammessi molti professionisti che già in passato hanno ricoperto analogo incarico nel comune di Alghero.



Nominata contestualmente anche la commissione che avrà il compito di esaminare le candidature e stilare la graduatoria di merito per la firma dei due incarichi. Ne fanno parte il dirigente Pietro Nurra (nella foto) in qualità di presidente, Maurizio Loriga, dipendente del Comune di Sorso, Antonio Mastinu Segretario Comunale del Comune di Bosa, Riccardo Scanu e Nicoletta Cherchi del Comune di Alghero e il segretario verbalizzante Graziella Calaresu, anch'essa dipendente del Comune di Alghero. Commenti ALGHERO - Sono 22 gli aspiranti dirigenti di area tecnica del Comune di Alghero. In tanti hanno infatti partecipato all'avviso di reclutamento per il conferimento di 2 incarichi dirigenziali a tempo determinato (ai sensi dell’art. 110, comma 1, del TUEL 267/2000), vincolato al mandato sindacale.Tra questi un ammesso con riserva, oltre a due pretendenti esclusi per carenza di titoli. Tra gli ammessi molti professionisti che già in passato hanno ricoperto analogo incarico nel comune di Alghero.Nominata contestualmente anche la commissione che avrà il compito di esaminare le candidature e stilare la graduatoria di merito per la firma dei due incarichi. Ne fanno parte il dirigente Pietro Nurra () in qualità di presidente, Maurizio Loriga, dipendente del Comune di Sorso, Antonio Mastinu Segretario Comunale del Comune di Bosa, Riccardo Scanu e Nicoletta Cherchi del Comune di Alghero e il segretario verbalizzante Graziella Calaresu, anch'essa dipendente del Comune di Alghero.