Ulivo secolare nello Scalo Tarantiello



ALGHERO – Questa mattina (giovedì), è stato trasferito l'ulivo secolare che da Via Garibaldi ha trovato sede di fronte allo Scalo Tarantiello, nella parte iniziale di Via Sassari. Le operazioni svolte sotto il coordinamento dell'assessore comunale alle Manutenzioni Antonello Peru si sono rese necessarie a causa del deterioramento della fioriera in legno in cui l'ulivo era stato collocato diversi anni fa. La pianta è stata messa a dimora nel terreno, in una porzione dell'aiuola appositamente predisposta.