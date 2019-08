Condividi | A.M. 18:21 Provvidenziale l´intervento dei vigili del fuoco sul Lido San Giovanni ad Alghero. La presenza di un nido di vespe a pochi metri dalla passeggiata poteva creare gravi conseguenze Vespaio al Lido, bagnanti in pericolo



ALGHERO - Dopo che alcune vespe hanno punto un cane è scattato l'allarme. Ed in effetti il nido presente sul Lido San Giovanni ad Alghero, a pochi metri dalla passeggiata densamente frequentata in queste sere d'agosto, avrebbe potuto avere ben più gravi conseguenze. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco: hanno bonificato la zona per la felicità di alcuni bagnanti impauriti (nella foto l'intervento).