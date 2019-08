video Condividi | Cor 13:20 Oltre a 1000 uomini di equipaggio. In rada in Riviera del corallo dalle prime ore della mattina la Sapphire della Princess Cruises, compagnia di crociere statunitense parte del gruppo Carnival. Mancava da Alghero da diversi anni C´è la Sapphire con 2800 turisti



ALGHERO - In rada questa mattina (lunedì) la splendida nave della Princess Cruises, compagnia di crociere statunitense parte del gruppo Carnival. Si tratta del più grande gruppo al mondo nel settore delle crociere.



Per la Sapphire Princess è un gradito ritorno nel nord-ovest della Sardegna. La Compagnia Princess Cruise, infatti, con le sue navi aveva già solcato Alghero negli anni passati, ma ormai da diverse stagioni non tocca il porto algherese.



La nave in rada ha una stazza di 115mila tonnellate, è lunga 290 metri e trasporta 2800 passeggeri, oltre a 1000 persone di equipaggio. Ospita prevalentemente clientela Inglese e Americana di livello medio alto. All'interno del gruppo Carnival è insieme a Holland America Line il brand di maggior prestigio.



