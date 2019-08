Condividi | S.O. 11:00 Alla guida su via Giovanni XXIII una sassarese trasportata d´urgenza al Pronto soccorso del locale ospedale. Danneggiate le auto. Sul posto 118, Vigili del fuoco e Polizia locale Alghero: sbanda e centra 3 vetture



ALGHERO - Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi l'incidente avvenuto questa mattina nella centrale via Giovanni XXIII ad Alghero. Una donna alla guida di una Renault, per cause in corso di accertamento, ha improvvisamente sbandato andando a sbattere contro tre automobili regolarmente parcheggiate.



Immediata la chiamata al 118. La donna, sassarese, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale civile di Alghero, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.



Sul posto i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. A loro il compito di accertare l'esatta dinamica del sinistro e individuare i proprietari delle auto danneggiate.