Cor 7:36
Moto nel burrone, muore 62enne
Il 62enne Aimo Saetti è volato fuori strada lungo la litoranea tra Alghero e Bosa, in Sardegna. Il dolore della figlia: Le due ruote erano da sempre la sua passione. Inutile l'intervento dei soccorritori.
Moto nel burrone, muore 62enne

ALGHERO - Tragico incidente stradale nel pomeriggio di ieri sulla panoramica tra Alghero e Bosa. Secondo le prime ricostruzioni, il 62enne modenese Aimo Saetti era in sella alla sua Bmw, stava viaggiando con altri amici, quando – per cause in corso di accertamento – ha perso il controllo del mezzo, è fuoriuscito di strada ed è precipitato nel burrone che costeggia la strada. Immediato l’intervento sul posto dei mezzi di soccorso e dell’elisoccorso Areus di base ad Alghero, mandato dalla centrale del 118: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma purtroppo invano, l’uomo è deceduto e il suo corpo è stato trasferito alla camera mortuaria del cimitero di Bosa.
