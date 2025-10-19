Alguer.it
Centauro sassarese si schianta a Modena
Centauro sassarese si schianta a Modena
Luigi Vacca, 50 anni, è deceduto lo scorso sabato in un incidente stradale accaduto a San Giovanni in Persiceto, paese del Bolognese sulla provinciale per Modena, dove viveva da diverso tempo
Centauro sassarese si schianta a Modena

SASSARI - Luigi Vacca, sassarese di 50 anni, è deceduto lo scorso sabato in un incidente stradale accaduto a San Giovanni in Persiceto, paese del Bolognese sulla provinciale per Modena, mentre stava guidando la sua moto. Viveva a Modena da tempo ma era nato e cresciuto a Sassari, dove era molto conosciuto. La tragedia è avvenuta intorno all'ora di pranzo: il 50enne è andato a schiantarsi con la sua Bmw contro una lancia Ypsilon. Sul posto la polizia locale che ha ipotizzato che lo schianto possa essere avvenuto durante un nomale sorpasso. Per lui non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi immediati.

Foto d'archivio
19/10/2025
19 ottobre
Scontro tra centauri in via Garibaldi
20 ottobre
Le famiglie dell'agro insorgono. «In scuolabus senza assistente»
20 ottobre
Via Maiorca, voragine da un anno



