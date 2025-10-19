Cor 7:11 Centauro sassarese si schianta a Modena Luigi Vacca, 50 anni, è deceduto lo scorso sabato in un incidente stradale accaduto a San Giovanni in Persiceto, paese del Bolognese sulla provinciale per Modena, dove viveva da diverso tempo



SASSARI - Luigi Vacca, sassarese di 50 anni, è deceduto lo scorso sabato in un incidente stradale accaduto a San Giovanni in Persiceto, paese del Bolognese sulla provinciale per Modena, mentre stava guidando la sua moto. Viveva a Modena da tempo ma era nato e cresciuto a Sassari, dove era molto conosciuto. La tragedia è avvenuta intorno all'ora di pranzo: il 50enne è andato a schiantarsi con la sua Bmw contro una lancia Ypsilon. Sul posto la polizia locale che ha ipotizzato che lo schianto possa essere avvenuto durante un nomale sorpasso. Per lui non c'è stato niente da fare nonostante i soccorsi immediati.



Foto d'archivio