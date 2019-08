Condividi | Red 14:54 I poliziotti della Squadra Mobile, in collaborazione con i colleghi del Commissariato di Pubblica sicurezza di Orgosolo ha scoperto una piantagione nelle campagne del paese, che avrebbe prodotto almeno cento chilogrammi di droga. In manette un 19enne del posto Sequestrata piantagione di marijuana: un arresto



ORGOSOLO – Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Nuoro finalizzati al rastrellamento nele campagne per contrastare la coltivazione e la produzione di stupefacenti, la Squadra Mobile, in collaborazione con il Commissariato di Pubblica sicurezza di Orgosolo, ha individuato, nell'agro orgolese, una piantagione illegale di marijuana, attrezzata con un sofisticato sistema di irrigazione. Per individuare i responsabili della messa a dimora delle piante, d'intesa con l'Autorità giudiziaria, il sito è stato sottoposto a “ritardato sequestro”, con continui appostamenti.



Giovedì sera, un 19enne orgolese è andato ad innaffiare le 248 piante, di altezza variabile tra i 110 ed i 130centimetri e, salito sul veicolo con cui era arrivato, ha percorso lo sterrato che conduce alla Strada provinciale 22, verso il bivio per Gala Noli. Gli agenti sono intervenuti bloccando il giovane ed arrestandolo per il reato di coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.



Le piante sequestrate, di ottima qualità, avrebbero prodotto dai 400 ai 500grammi di droga ciascuna, per un totale di almeno 100chilogrammi di marijuana che, venduti all'ingrosso avrebbero fruttato circa 200mila euro mentre, al dettaglio, sarebbe valsa circa un milione.



