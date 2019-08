video Condividi | Red 17:41 Il temporale che si sta abbattendo sulla Riviera del corallo, sta allagando le principali arterie cittadine. Allagamenti in tutti i quartieri. Tombini saltati e caditoie non sufficienti stanno completando l´opera Bomba d´acqua: Alghero in tilt



Il maltempo sull'Isola dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore [LEGGI], ma non in modo uniforme. Previste quindi situazioni variabili per le prossime quarantotto ore. Commenti ALGHERO – Il temporale estivo che si sta abbattendo sulla Riviera del corallo [LEGGI] , sta allagando le principali arterie cittadine. Infatti, si stanno registrando allagamenti in tutti i quartieri di Alghero.Tombini saltati e caditoie ostruite stanno completando l'opera. La corposa pioggia sta creando problemi al traffico veicolare, già congestionato dalla presenza dei turisti. Copiose le chiamate che stanno giungendo in queste ore al centralino del Distaccamento di Via Napoli dei Vigili del fuoco.Il maltempo sull'Isola dovrebbe proseguire anche nelle prossime ore [LEGGI], ma non in modo uniforme. Previste quindi situazioni variabili per le prossime quarantotto ore. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv