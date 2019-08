video Condividi | Red 17:16 Immagini dalla spiaggia a sud della città di Alghero, La Speranza. I fulmini sul mare illuminano l’orizzonte. Col fronte temporalesco che pian piano copre il cielo sopra la città L’arrivo del temporale su Alghero



ALGHERO – Il mese di agosto in Sardegna si chiude con un violento temporale estivo che sta interessando gran parte dell'Isola. Forte pioggia, accompagnata da tuoni e fulmini, anche su Alghero.



Le previsioni meteo parlano di un fine settimana “bagnato” per la Sardegna, con nubifragi previsti soprattutto nel centro-sud. Oggi, la situazione vede temporali sparsi sulla costa ovest dell'Isola, che arrivano fino alle zone interne.



Domani, domenica 1, settembre, invece, il maltempo interesserà anche le zone più ad est, a partire dall'Ogliastra. Piogge previste anche per lunedì 2, soprattutto nel centro-nord della Sardegna, con temperature in diminuzione. Commenti ALGHERO – Il mese di agosto in Sardegna si chiude con un violento temporale estivo che sta interessando gran parte dell'Isola. Forte pioggia, accompagnata da tuoni e fulmini, anche su Alghero.Le previsioni meteo parlano di un fine settimana “bagnato” per la Sardegna, con nubifragi previsti soprattutto nel centro-sud. Oggi, la situazione vede temporali sparsi sulla costa ovest dell'Isola, che arrivano fino alle zone interne.Domani, domenica 1, settembre, invece, il maltempo interesserà anche le zone più ad est, a partire dall'Ogliastra. Piogge previste anche per lunedì 2, soprattutto nel centro-nord della Sardegna, con temperature in diminuzione. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv