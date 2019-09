Condividi | A.B. 20:26 Nel match valido per la prima giornata del girone G, i biancocelesti vendicano sportivamente la sconfitta ai rigori subita la settimana scorsa in Coppa Italia, battendo la Torres al Vanni Sanna con una rete di Paolo Palmas al 53´ Serie D: Latte Dolce, il derby è tuo



SASSARI – Il campionato di serie D per Sassari Latte Dolce e Torres è iniziato con il derby. E nel match valido per la prima giornata del girone G, i biancocelesti hanno vendicato sportivamente la sconfitta ai rigori subita la settimana scorsa in Coppa Italia, battendo i rossoblu al “Vanni Sanna” con una rete di Paolo Palmas al 53'.



PRIMO TEMPO. Sartor, uno dei tanti ex di turno, ci prova subito di testa, ma il pallone finisce alto sulla traversa. Torres che spinge forte, Latte Dolce che cerca di manovrare per importare la sua manovra. Al 13', Palmas recupera un pallone sulla linea del calcio d'angolo, palla a Pireddu: libera in angolo la retroguardia rossoblù. Cinque minuti dopo, la punizione di Daniele Molino viene deviata in corner dalla barriera. Al 21,' è Gadau a salvare di piede su Congiu. Due minuti dopo, torre aerea di Milani per Sartor, che tenta la giocata ad effetto, di poco fuori. Pinna ci prova da fuori area. Poco prima della mezz'ora, mister Mariotti sostituisce l'infortunato Bilea con Viale. Ammoniti prima Pireddu e poi Ruiu. Azione concitata in area torresina al 41’, ma la sfera finisce in angolo. Dopo due minuti di recupero, si va negli spogliatoi.



SECONDO TEMPO. Al 48’ Cruz impegna duramente Garau, che si fa trovare pronto. Subito dopo, Molino ci prova dalla lunga distanza, ma non centra il bersaglio. Al 53’, la rete che decide il match: Palmas riceve palla sulla sinistra, si libera dell’avversario e si sposta per calciare con il destro, poi rientra, dribbla e scarica una bordata che non lascia scampo a Colombo. Giallo a Bianchi. Al 56', Patacchiola subentra a Molino. Tre minuti dopo, cambio Samuele Pinna.Viale. per la Torres, Patacchiola sventa di piede su tiro di Milani. Ammonito Pinna per la Torres. Palmas imbecca Bianchi, ma la palla si spegne sul fondo. Al 72', Riccardo Pinna e Russu subentrano a Guarino e Bianco. Applausi per Palmas, sostituito due minuti dopo da Scanu. Al 77', Santarelli rileva Masala e, tre minuti dopo, Fini da fiato a Piga. Serrate finale della Torres, ma Milani spara altissimo: i tre punti sono del Latte Dolce.



SASSARI LATTE DOLCE-TORRES 1-0:

SASSARI LATTE DOLCE: Garau, Pireddu, Tuccio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga (35’st Fini), Nuvoli, Pinna, Molino (11’st Patacchiola), Palmas (29’st Scanu). Allenatore Stefano Udassi.

TORRES: Colombo, Bilea (29’ Viale, 14’st Samuele Pinna), Ruiu, Pisano, Guarino (27’st Riccardo Pinna), Congiu, Cruz, Masala (32’st Santarelli), Sartor, Milani, Bianco (27’st Russu). Allenatore Marco Mariotti.

ARBITRO: Mario Perri di Roma.

RETE: 8’st Palmas



