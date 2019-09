Condividi | Red 21:28 Continua in Sardegna l’atavico problema degli incidenti stradali causati da animali vaganti. Stavolta, l´incidente si è registrato in località Spirito Santo, nel territorio comunale di Orani Animali vaganti: incidente ad Orani



ORANI – Continua in Sardegna l’atavico problema degli incidenti stradali causati da animali vaganti. Stavolta, l'incidente si è registrato in località Spirito Santo, nel territorio comunale di Orani.



Nella tarda serata di sabato, la conducente di un’autovettura si è trovata davanti un cinghiale che circolava liberamente sulla carreggiata della Strada statale. Non potendo evitare l’impatto, ha travolto l’animale.



L'autista, illesa, ha allertato il 112 ed una pattuglia della locale Stazione dei Carabinieri è intervenuta per i rilievi, con il veterinario di turno che ha constatato il decesso del suino. Il mezzo ha riportato dei danni alla parte anteriore sinistra, ma è risultato comunque marciante.