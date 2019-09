Condividi | Red 19:22 Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio della provincia di Cagliari dalle Fiamme gialle del Comando provinciale Spaccio nel Cagliaritano: Finanza al lavoro



CAGLIARI - Proseguono le attività di contrasto alla diffusione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti effettuate sul territorio della provincia di Cagliari dalle Fiamme gialle del Comando provinciale. Nell’ultimo periodo, i finanzieri hanno operato a Cagliari ed a Villa San Pietro dove, in diverse attività operative, hanno effettuato diversi sequestri di sostanze stupefacenti.



Sono sei le persone (tra queste, un minorenne) trovate in possesso di stupefacente ad essere segnalate ai competenti Uffici territoriali del Governo. Inoltre, ad uno di questi è stata applicata la sanzione del ritiro della patente di guida.



A Cagliari, nel quartiere di Is Mirrionis, nel corso di una perquisizione domiciliare, le Fiamme gialle hanno trovato e sequestrato 85,17grammi di hashish, 7,75grammi di cocaina, due bilancini di precisione e 40euro in contanti. Un 41enne ed un 19enne sono stati denunciati a piede libero alla Procura della Repubblica di Cagliari. Nel 2019, sono 221 i soggetti segnalati alla Prefettura (di cui ventinove minorenni), diciotto i denunciati all'Autorità giudiziaria e diciasette gli arrestati, in quattro distinte occasioni, agli assuntori è stato adottato il provvedimento di sospensione della patente di guida.