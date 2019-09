Condividi | Red 20:09 Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, disposte dal Comando provinciale, le Fiamme gialle del locale Nucleo di Polizia economico finanziaria hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi Evasi 6milioni di euro a Sassari



SASSARI - Nell’ambito delle attività di contrasto all’evasione fiscale, disposte dal Comando provinciale, le Fiamme gialle del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Sassari hanno concluso una verifica fiscale nei confronti di una società operante nel settore della distribuzione di prodotti petroliferi. I finanzieri, al termine di un'articolata attività di indagine, hanno accertato che la società sottoposta a verifica ha omesso di presentare le previste dichiarazioni fiscali e che le scritture contabili non riportavano tutti i corrispettivi conseguiti.



I militari hanno pertanto provveduto a ricostruire il volume di affari della società, constatando l’occultamento di gran parte dei ricavi incassati nel corso del 2016 per un ammontare che supera i 6milioni di euro. In tale ambito, all’interno di un piano straordinario dei controlli, particolare attenzione è stata riservata anche al fenomeno delle frodi nelle erogazioni di carburante da parte di impianti di distribuzione stradale ed il mancato rispetto degli obblighi in tema di trasparenza ed informazione dei prezzi praticati al pubblico.



