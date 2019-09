video Condividi | Red 14:43 I militari della Tenenza di Palau hanno proceduto al sequestro di una piantagione di canapa indiana e di 1,2chilogrammi di marijuana pronta per la vendita in un’abitazione adiacente, denunciando un 37enne per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti Piantagione marijuana ad Arzachena: scatta la denuncia



ARZACHENA – Nuovo colpo da parte delle Forze dell'ordine nella lotta contro la droga. Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Sassari in tutto il territorio di competenza nel settore della repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i militari della Tenenza di Palau hanno proceduto al sequestro di una piantagione di canapa indiana e di 1,2chilogrammi di marijuana pronta per la vendita in un’abitazione adiacente, denunciando un 37enne di Arzachena per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.



L'attività info-investigativa condotta con sopralluoghi ed appostamenti nelle campagne della Gallura, i finanzieri hanno notato, in un appezzamento di terreno, diverse piante ed arbusti e, dopo averne individuato il proprietario ed effettuato i primi accertamenti, sono entrati nel fondo, trovando ventiquattro grandi piante di canapa indiana coltivate a cielo aperto, successivamente estirpate per procedere alla loro distruzione. La perquisizione effettuata nell’abitazione del responsabile ha consentito di sequestrate un 1,21chilogrammi di marijuana già essiccata in foglie ed infiorescenze.



Al termine delle attività, il responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Il servizio condotto testimonia l’impegno della Guardia di finanza nel settore del contrasto dello spaccio di stupefacenti che non si limita ad intercettare partite di droga in arrivo sull’Isola, ma viene costantemente portato avanti attraverso un capillare e quotidiano controllo del territorio. ARZACHENA – Nuovo colpo da parte delle Forze dell'ordine nella lotta contro la droga. Nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Sassari in tutto il territorio di competenza nel settore della repressione del traffico di sostanze stupefacenti, i militari della Tenenza di Palau hanno proceduto al sequestro di una piantagione di canapa indiana e di 1,2chilogrammi di marijuana pronta per la vendita in un’abitazione adiacente, denunciando un 37enne di Arzachena per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.L'attività info-investigativa condotta con sopralluoghi ed appostamenti nelle campagne della Gallura, i finanzieri hanno notato, in un appezzamento di terreno, diverse piante ed arbusti e, dopo averne individuato il proprietario ed effettuato i primi accertamenti, sono entrati nel fondo, trovando ventiquattro grandi piante di canapa indiana coltivate a cielo aperto, successivamente estirpate per procedere alla loro distruzione. La perquisizione effettuata nell’abitazione del responsabile ha consentito di sequestrate un 1,21chilogrammi di marijuana già essiccata in foglie ed infiorescenze.Al termine delle attività, il responsabile è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania. Il servizio condotto testimonia l’impegno della Guardia di finanza nel settore del contrasto dello spaccio di stupefacenti che non si limita ad intercettare partite di droga in arrivo sull’Isola, ma viene costantemente portato avanti attraverso un capillare e quotidiano controllo del territorio. • Guarda e condividi il video su Alguer.tv