«Subito la pulizia straordinaria del porto»



Dopo un´estate terribile, sarebbe il caso che si corresse immediatamente ai ripari. Il consigliere comunale Valdo Di Nolfo segnala all'aula la tragica situazione nel porto di Alghero. «Rifiuti e sporcizia ovunque, isole ecologiche imbottite di spazzatura» e sprona sindaco e assessore ad attivarsi immediatamente col Demanio regionale per mettere fine a tanto degrado. Su Alguer.it le sue parole in occasione del Consiglio comunale di mercoledì scorso.