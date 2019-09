Condividi | Red 21:07 Dopo aver preso visione nei giorni scorsi delle tematiche di maggior rilievo che dovrà affrontare il tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri ha assunto la guida del locale Ufficio circondariale marittimo Capitaneria Alghero: insediato il nuovo comandante



Nella foto: Pierclaudio Moscogiuri e Roberto Fronte Commenti ALGHERO - Cambio al vertice dell’Ufficio circondariale marittimo di Alghero. Dopo aver preso visione nei giorni scorsi delle tematiche di maggior rilievo che dovrà affrontare il tenente di Vascello Pierclaudio Moscogiuri ha assunto la guida dell’Ufficio.Dal suo arrivo, il comandante Moscogiuri ha incontrato le massime autorità civili [LEGGI] e militari locali ed i vertici delle Forze di polizia operanti sul territorio algherese. Il tenente di Vascello ha precedentemente prestato servizio nella Capitaneria di porto di Pescara ed in quella di Pesaro.Inoltre, ha ricoperto il delicato compito di formatore delle future generazioni di ufficiali della Marina militare nell’Accademia navale di Livorno. Il nuovo comandante succede al tenente di Vascello Roberto Fronte che, dopo due anni, lascia la Riviera del corallo per un nuovo incarico nella sede di Roma.Nella foto: Pierclaudio Moscogiuri e Roberto Fronte