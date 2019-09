Condividi | Red 9:26 L´intervento è programmato per domani, dalle 7 alle 20. Saranno interessati i quartieri di Sassari serviti dal serbatoio di Via Milano ed i Comuni di Ittiri, Usini, Uri, Olmedo, Ossi, Tissi, Muros e Sennori Bidighinzu: riparazione dell´acquedotto



OLMEDO – Domani, martedì 10 settembre, i tecnici di Abbanoa saranno impegnati in un importante intervento di manutenzione straordinaria che riguarderà l’acquedotto Bidighinzu. Sarà eliminata una dispersione di 65litri al secondo, che i tecnici del Gestore unico hanno individuato in un tratto in acciaio che attraversa il territorio di Ittiri. La dispersione sta condizionando il servizio nei centri serviti: per questo motivo, è stato approntato immediatamente un piano d’intervento.



I lavori inizieranno alle 7 e si concluderanno alle 20: le operazioni sono rese complesse dal fatto che il tratto in cui si dovrà operare con le saldature è avvolto da un blocco di ancoraggio in cemento armato, che deve essere smantellato. Durante questa fascia oraria, a seconda delle disponibilità delle scorte dei singoli serbatoi che potranno garantire l’erogazione fino al loro esaurimento, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni nei territori comunali di Ittiri, Usini, Uri, Olmedo, Ossi, Tissi, Muros e Sennori.



L'acquedotto Bidighinzu garantisce un'integrazione anche alle zone alte di Sassari alimentate dal serbatoio di Via Milano: Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari. In queste zone, questa notte (come già in quella precedente), sarà eseguita una chiusure dalle 23 alle 4. Martedì, dalle 18 alle 4. I tecnici di Abbanoa sarà costantemente all'opera per limitare i disagi e procedere al ripristino della fornitura a lavori conclusi. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800/022.040, attivo ventiquattro ore su ventiquattro.