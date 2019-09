Condividi | Red 11:24 Nuovo appuntamento settembrino della libreria Il Labirinto Mondadori. Sabato sera, in libreria, la veterinaria più famosa d’Italia e più amata nel web, presenterà il suo nuovo libro “Animali come noi”, con la giornalista Dolores Serra Monica Pais ad Alghero libri



ALGHERO - Nuovo appuntamento settembrino della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero. Sabato 14, alle 19.30, in libreria, Monica Pais, la veterinaria più famosa d’Italia e più amata nel web, presenterà il suo nuovo libro “Animali come noi”, con la giornalista Dolores Serra. Ad Oristano, Pais gestisce la clinica “Duemari”, luogo speciale, perché vengono salvati non solo animali con regolare padrone, ma anche tanti animali abbandonati o maltrattati.



Tra questi, la vicenda che poi ha reso famosa Monica Pais: quella della cagnolina salvata in estremo dopo essere stata abbandonata. La pitbull era stata trovata per strada, cresciuta con un laccio di nylon intorno al collo che le aveva fatto gonfiare il muso, tanto da renderne quasi irriconoscibili i tratti (era gonfia come un pallone e per questo è stata ribattezzata Palla). Negli anni. Monica ha curato centinaia di «rottami», come lei stessa li definisce: animali abbandonati, maltrattati, torturati. Eppure, non ha mai visto niente di simile. Per esorcizzare la violenza di cui la cagnetta è stata vittima. la battezza Palla, la opera e decide di condividere la sua storia con quante più persone possibile. Affida il racconto alla pagina Facebook della clinica e, mentre Palla guarisce e diventa la sua ombra inseparabile, il numero di persone che seguono la loro storia cresce innescando una valanga di solidarietà.



Monica decide di intitolare al suo cane una onlus ed inizia così (o meglio, continua) un’incredibile avventura in difesa di tutte le creature, grandi e piccole. Ecco il motivo della nascita della Onlus Effetto Palla, nome pensato in onore della cagnolina che aveva dato inizio a tutto. Gli studi veterinari sono luoghi di storie molto spesso incredibili e Monica Pais, che fin da bambina ama gli animali tanto quanto i libri, quest’anno ha unito le sue due passioni pubblicando con l'importante editore nazionale, Longanesi, il libro Animali come noi. Queste pagine raccontano la storia vera di Monica e dei suoi «rottami»: cani, gatti, volpi, ricci, daini, perfino fenicotteri e tartarughe marine. Gli animali come noi.



