Condividi | A.S. 9:55 E´ caccia ai malviventi che lunedì notte hanno fatto irruzione in una tabaccheria del centro di Carbonia armati di pistola. Bottino di 500 euro. Indagini da parte delle forze dell´ordine Rapina pistola in pugno a Carbonia



CARBONIA - Attimi di terrore lunedì notte a Carbonia. Rapina pistola in pugno, in una tabaccheria del centro. L'allarme lo ha lanciato la titolare che ha chiamato il 112 per chiedere l'intervento dei carabinieri.



Due persone con in testa i cappucci delle felpe e sul volto degli occhiali da sole sono entrate nel negozio e, armati di pistola, hanno costretto il proprietario a consegnare il fondo cassa. Poi sono fuggite per le vie del paese.



Secondo le prime indagini il bottino ammonterebbe a circa 500 euro. In corso tutti gli accertamenti del caso e le indagini nel tentativo di risalire all'identità dei due rapinatori. Commenti CARBONIA - Attimi di terrore lunedì notte a Carbonia. Rapina pistola in pugno, in una tabaccheria del centro. L'allarme lo ha lanciato la titolare che ha chiamato il 112 per chiedere l'intervento dei carabinieri.Due persone con in testa i cappucci delle felpe e sul volto degli occhiali da sole sono entrate nel negozio e, armati di pistola, hanno costretto il proprietario a consegnare il fondo cassa. Poi sono fuggite per le vie del paese.Secondo le prime indagini il bottino ammonterebbe a circa 500 euro. In corso tutti gli accertamenti del caso e le indagini nel tentativo di risalire all'identità dei due rapinatori.