Giovedì mattina, nella Sala Milella, in Piazza Università, Moses Ali sarà ospite dell´Università degli studi di Sassari. Il generale Ali incontrerà i docenti dell´Università e gli studenti dell´innovativo corso di laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale dell´Ateneo di Sassari Il vicepremier dell´Uganda all´Uniss



SASSARI - Giovedì 12 settembre, alle 10, nella Sala Milella, in Piazza Università, il vicepremier dell'Uganda Moses Ali sarà ospite dell'Università degli studi di Sassari. Il generale Ali incontrerà i docenti dell'Università e gli studenti dell'innovativo corso di laurea in Sicurezza e cooperazione internazionale dell'Ateneo di Sassari.



Saranno presenti il delegato rettorale per l'Internazionalizzazione, Erasmus e mobilità studentesche Luciano Gutierrez, il presidente del corso di laurea Quirico Migheli ed il direttore del Nucleo di ricerca sulla desertificazione Pierpaolo Roggero. Moses Ali è nato nel 1939 nel nord dell'Uganda. Laureato in Giurisprudenza, ha percorso i massimi gradi della carriera militare nel proprio Paese e ha alle spalle importanti esperienze politiche.



E' stato ministro delle Finanze e già vicepremier. Obiettivo dell'incontro è quello di concordare future linee di collaborazione tra l'Università di Sassari e l'Uganda nei settori dell'educazione e della ricerca scientifica, promuovendo al contempo scambi e mobilità di studenti e lo sviluppo di progetti ricerca nell'area della cooperazione internazionale.



