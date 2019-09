Condividi | Red 17:41 Questa mattina, al PalaSerradimigni, 718 candidati hanno sostenuto la prova di accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell´Università degli studi di Sassari. Grande richiesta per il nuovo corso in Scienze motorie 718 candidati per Professioni sanitarie



SASSARI – Questa mattina (mercoledì), al PalaSerradimigni di Piazzale Segni, 718 candidati (sugli 860 che avevano presentato domanda) hanno sostenuto la prova di accesso ai corsi di laurea delle Professioni sanitarie dell'Università degli studi di Sassari. La prova è iniziata alle 11 e si è conclusa dopo 100', come da bando. I sessanta quesiti a scelta multipla riguardavano argomenti di cultura generale (dodici quesiti), ragionamento logico (dieci), biologia (diciotto), chimica (dodici), fisica e matematica (otto). Le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet dell'Uniss entro venerdì 4 ottobre. Questi i posti disponibili: Infermieristica, 145 posti riservati ai cittadini comunitari e non comunitari, quattro posti riservati a cittadini non comunitari residenti all’estero; Ostetricia, sedici posti più due; Fisioterapia, ventiquattro più due; Tecniche di laboratorio biomedico, ventotto posti più due.



Invece, lunedì ha avuto luogo la prova di accesso al corso triennale di nuova istituzione in Scienze motorie, sportive e benessere dell'uomo, che ha fatto registrare 388 domande. Per sostenere il test, si sono presentati in 334 per ottanta posti, a riprova del fatto che questo corso incontra la domanda di formazione del territorio. La graduatoria sarà pubblicata entro mercoledì 18 settembre sul portale dell'Ateneo e sul sito della Struttura di raccordo della Facoltà di Medicina e Chirurgia.



