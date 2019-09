Condividi | Red 20:06 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas ha espresso solidarietà personale ed a nome della Giunta nei confronti del sindaco Gianluigi Farris. Solidarietà anche dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais Intimidazioni Siniscola: solidarietà dalla Regione



SINISCOLA - Il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas esprime solidarietà personale ed a nome della Giunta nei confronti del sindaco di Siniscola Gianluigi Farris, oggetto dell'ennesimo atto intimidatorio



«Sono certo che la mano dei violenti - afferma Solinas - non sarà in grado di fermare gli amministratori onesti che ogni giorno, tra mille sacrifici, prestano la loro opera per il bene delle comunità. Confidiamo in una rapida indagine che assicuri i colpevoli alla giustizia, e assicuriamo l'impegno della Giunta regionale al fianco delle Amministrazioni locali».



«I dati parlano chiaro: gli amministratori sono sotto tiro. Non si tratta più di fenomeni sporadici ma di vera emergenza democratica». Esprime preoccupazione il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, che prosegue: «La Sardegna è una delle regioni dove il fenomeno degli attentati contro gli amministratori locali è in continua crescita. Atti scellerati che vogliono minare le Istituzioni a qualunque livello e che richiedono risposte forti e tempestive. Il Consiglio regionale è vicino al primo cittadino, alla sua famiglia e alla comunità di Siniscola. Atti come questi – conclude Pais – sono l’espressione di un dissenso incivile che deve essere censurato ad ogni livello».



