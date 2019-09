Condividi | Red 23:28 Il presidente della Regione autonoma della Sardegna, Christian Solinas, ha presentato i bandi rivolti a Pmi ed Enti locali per la mobilità elettrica. Dotazione finanziaria di 18,5milioni di euro Mobilità elettrica: bandi per enti e aziende



CAGLIARI - «Con questo programma, vogliamo consolidare per la Sardegna un modello di sviluppo ecosostenibile, sostituendo il parco macchine, sia di aziende private, che di enti pubblici, grazie allo stanziamento di risorse per l’acquisto di auto elettriche al posto di quelle tradizionali». Lo ha detto il presidente della Regione autonoma della Sardegna Christian Solinas, presentando i bandi rivolti a Pmi ed Enti locali per la mobilità elettrica.



Infatti, l’Assessorato regionale dell’Industria ha aggiornato il programma per la mobilità elettrica, che ha una dotazione finanziaria di 18,5milioni di euro (fondi del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014/20 e Por 2014/20), prorogando il bando per le Pmi fino al primo settembre 2020 (stanziamento di 3milioni di euro con finanziamento fino ad un massimo del 75percento dei costi ammissibili), allargando la platea dei beneficiari ad imprese di qualsiasi settore (operative da almeno cinque anni e con sede nell’Isola), perciò non più solo quelle del settore trasporti. Per quanto riguarda il mezzo da rottamare (auto, furgone, pulmino), si potrà sostituire anche con uno di diversa tipologia.



La Regione sta disegnando una Sardegna sempre più green – ha evidenziato l’assessore regionale dell’Industria Anita Pili - attraverso una serie di finanziamenti ed investimenti che vanno ad implementare l’energia sostenibile, dotando enti locali e pmi di mezzi elettrici ed i Comuni di colonnine elettriche». Per quanto riguarda gli Enti locali, oltre al programma di acquisto di veicoli elettrici, in sostituzione di quelli a motore, nelle aree individuate come strategiche (Città metropolitana di Cagliari, Rete metropolitana del Nord Sardegna, Comuni di Oristano, Nuoro ed Olbia), la Giunta regionale ha finanziato il bando anche per tutti gli altri Comuni (le domande di possono presentare da martedì 1 ottobre a martedì 3 dicembre) con uno stanziamento di 1,6milioni di euro ed un finanziamento del 100percento per l’acquisto di una sola auto.



