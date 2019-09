Condividi | Red 7:11 Nel periodo estivo, da giugno ad agosto, il Comando provinciale ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Nuoro, con il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro, sono stati impegnati, nell’ambito del territorio di competenza, nei servizi di controllo in campo nazionale, pub, sale bingo, internet-point e ritrovi genere Controlli nel Nuorese: interviene l´Ispettorato



NUORO - Nel periodo estivo, da giugno ad agosto, il Comando provinciale ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Nuoro, con il personale dell’Ispettorato territoriale del lavoro, sono stati impegnati, nell’ambito del territorio di competenza, nei servizi di controllo in campo nazionale, pub, sale bingo, internet-point e ritrovi genere. Gli “obiettivi” (pub, bar, ristoranti, internet-point, sale slot e ritrovi in genere) da sottoporre a controllo sono stati individuati principalmente in base all'ubicazione nel capoluogo di provincia e nei Comuni delle zone costiere a maggiore vocazione turistica (Baunei-Santa Maria Navarrese, Bosa, Budoni, Lotzorai, Magomadas, San Teodoro, Siniscola-La Caletta e Tortolì); posizionati lungo le principali vie di comunicazione, i litorali e nei centri abitati; possibilità di riscontrare la presenza di lavoratori “in nero” o irregolari; centri di aggregazione ed incontro giovanile; presenza di apparecchi elettronici per il gioco d’azzardo e reti internet wi-fi.



Le sipezioni sono state effettuate sia nelle sedi legali, sia nelle unità locali delle imprese. Nel corso dei controlli, sono state esaminate le posizioni lavorative del personale trovato al lavoro ed il rispetto della normativa giuslavoristica. Sono state riscontrate violazioni amministrative in relazione all’impiego di lavoratori “in nero” o irregolari. Mentre le violazioni di carattere penale hanno riguardato principalmente l’installazione di impianti di videosorveglianza senza la prescritta autorizzazione, la tutela dei minori impiegati al lavoro, la mancata valutazione dei rischi aziendali/lavorativi e l’utilizzo di lavoratori extracomunitari senza regolare permesso di soggiorno. La campagna ha dato riscontri positivi.



Complessivamente, sono state ispezionate diciannove aziende (di cui sedici irregolari); controllati ottantasei lavoratori (di cui cinquantacinque occupati in modo irregolare, sei impiegati "in nero" ed un clandestino). Sono state elevate sanzioni amministrative per circa 23mila euro ed ammende penali pari a 4mila euro. Recuperati contributi previdenziali ed assicurativi pari ad euro 3.900euro. Deferiti all'Autorità giudiziaria competente dieci rappresentati legali delle imprese sottoposte a controllo.