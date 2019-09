Condividi | Red 21:04 Nella tarda mattinata di oggi, un bagnante, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non è riuscito a tornare a riva sulla spiaggia delle Vecchie Saline, trovando rifugio sulla vicina Isola del Patron Fiaso. Pronto l´intervento della motovedetta Cp894 Bagnante in difficoltà salvato dalla Guardia costiera



OLBIA - Nella tarda mattinata di oggi (sabato), un bagnante, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, non è riuscito a tornare a riva sulla spiaggia delle Vecchie Saline, trovando rifugio sulla vicina Isola del Patron Fiaso. La richiesta di soccorso è stata subito accolta dalla Sala Operativa della Guardia costiera di Olbia, al comando del direttore marittimo, il capitano di Vascello Maurizio Trogu, che ha disposto l’intervento in zona della motovedetta Cp894,.



Una volta giunta sul punto, l'unità ha rintracciato in breve tempo il bagnante in difficoltà. Poi, grazie anche all’intervento dei bagnini dello stabilimento balneare limitrofo, che hanno contribuito al buon esito delle operazioni di soccorso, la Cp894 ha provveduto ad effettuare il trasbordo della persona in difficoltà.



Pronto il rientro nel piazzale motovedette della Capitaneria di porto di Olbia. A quel punto, l'uomo, che presentava traumi al volto ed agli arti inferiori, è stato affidato alle cure del personale del 118.