Venerdì pomeriggio, la Polizia di Stato è intervenuta per una lite scoppiata vicino ad una scuola e ha denunciato un 42enne trovato in possesso di un coltello con lama di 11,5centimetri Lite a Tortolì: sequestrata pattadese



TORTOLI' - Venerdì pomeriggio, la Polizia di Stato è intervenuta per una lite scoppiata vicino ad una scuola e ha denunciato un 42enne di Tortolì trovato in possesso di un coltello tipo pattadese con lama di 11,5centimetri. L'uomo, che poco prima aveva avuto un diverbio con un 40enne concittadino per futili motivi, a richiesta dei poliziotti, ha consegnato spontaneamente il coltello.