Ieri, si è registrato un incendio in località Cea Baccus, che ha richiesto l'intervento dell´elicottero del Corpo forestale proveniente dalla base di Villasalto Fiamme a Guamaggiore



GUAMAGGIORE – Ieri (lunedì), un incendio si è sviluppato nelle campagne di Guamaggiore, in località Cea Baccus, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base del Corpo forestale di Villasalto. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dalla Stazione forestale di Senorbì, coadiuvata dagli elitrasportati, dal personale dell'Agenzia Forestas di Senorbì e dai volontari di Sant'Andrea e Frius. Le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 17.17.



