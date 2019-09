Condividi | A.B. 23:18 Nel match valido per la quinta giornata del girone B, le reti di Marco Cabeccia nel primo tempo e di Paolo Palmas nella ripresa firmano il 2-1 della sfida contro la Vis Artena. Di D´Alessandris, nel quarto minuto di recupero, la rete ospite Serie D: tre punti per il Latte Dolce



SASSARI - Nel match valido per la quinta giornata del girone B del campionato di serie D, le reti di Marco Cabeccia nel primo tempo e di Paolo Palmas nella ripresa firmano il 2-1 per il Sassari Latte Dolce nella sfida contro la Vis Artena. Di D'Alessandris, nel quarto minuto di recupero, la rete ospite.



PRIMO TEMPO. Al 7’, Lai alza sopra la traversa una conclusione scomposta, ma dalla parabola insidiosa. I biancocelesti provano a manovrare e proporsi, ma la difesa avversaria fa buona guardia. Pressione sassarese, che dopo tre corner si concretizza in rete: azione prolungata, passaggio che filtra fra le maglie della retroguardia Vis Artena, tocco di un difensore palla a Cabeccia che, freddo davanti a Basile, non può sbagliare: 1-0. Alla mezz'ora, Paolacci crossa bene da sinistra e pesca Ciotoli in area: buono l'impatto fuori la traiettoria. La Vis Artena prova a reagire. Virdis esce momentaneamente dal campo per infortunio, si scaldano Doukar e Marcangeli, ma la situazione si risolve. Dopo un minuto di recupero e si torna negli spogliatoi.



SECONDO TEMPO. Pressione della Vis Artena, che spinge sull’acceleratore alla ricerca del pareggio. Ma il Sassari Latte Dolce non sta a guardare, anzi: non solo controlla, ma piazza il colpo del raddoppio. Al 53', a conclusione di una bella azione innescata da Nuvoli, Palmas protegge e colpisce per il 2-0 biancoceleste. Doppio cambio per Campolo. Al 59’, Molino impegna in tuffo Basile su punizione dalla lunga distanza. La reazione della Vis Artena è nei due calci d’angolo battuti in rapida successione, ma senza effetto. Quattro cambi effettuati da mister Campolo. Al 74’, arriva la prima sostituzione sassarese, con Gianni che da fiato a Palmas. Poi dentro anche Marcangeli: al minuto 84, è proprio lui ad incunearsi in area dopo aver ricevuto un bel pallone, ma a calciare poi debole versi il portiere. In campo anche Doukar e Scanu. Ci provano Gianni e Scanu dalla lunga, ma Basile è attento. In pieno recupero, la Vis Artan accorcia le distanze con D’Alessandris, ma la speranza si spegne sul fischio finale che regala i tre punti al Sassari Latte Dolce.



SASSARI LATTE DOLCE–VIS ARTENA 2-1:

SASSARI LATTE DOLCE: Lai, Pireddu, Antonelli, Cabeccia, Tuccio, Pinna, Bianchi, Nuvoli (43’st Scanu), Palmas (30’st Gianni), Molino (35’st Marcangeli), Virdis (40’st Doukar). Allenatore Stefano Udassi.

VIS ARTENA: Basile, Cataldi (25’st Tocci), Martorelli, Paolacci, Montesi (41’st D’Alessandris), Pace (13’st Sakaj), Sabelli, Afonso, Gori (11’st Chinapi), Pagliaroli, Ciotoli (25’st D’Angeli). Allenatore Stefano Campolo.

ARBITRO: Giuseppe Sassano di Padova.

RETI: 17’ Cabeccia, 8’st Palmas, 49’st D’Alessandris.



