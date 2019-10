video Condividi | A.S. 17:00 Fino al 13 ottobre è Family festival



Presentata ad Alghero la terza edizione del Family Festival alla presenza del sindaco mario Conoci, dell´assessore ai Servizi sociali Maria Grazia Salaris, di Mauro e filomena Ledda responsabili dell´ufficio Famiglia di Alghero. Fino al 13 ottobre numerose attività per e con le famiglie.