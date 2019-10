Condividi | Red 23:24 Per esigenze organizzative, domani, rimarrà chiusa la sede di Punta città di Piazza dell´Assunta. I servizi saranno erogati nelle altre sedi Palmadula: chiusura temporanea Punto città



